Allerta Caldo in Molise: codice giallo su tutta la regione domani

La Protezione Civile del Molise ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 22 giugno, un’allerta gialla per disagio bioclimatico su tutta la regione. Le temperature sono previste in ulteriore aumento rispetto a quelle registrate oggi; i venti saranno deboli e il mare poco mosso. A Campobasso, domani e giovedi’ ci sara’ ‘bollino arancione’, secondo il bollettino sulle ondate di calore in Italia emesso dal Ministero della Salute.