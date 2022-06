Allerta caldo in Sardegna: temperature elevate da domenica 26 a martedì 28

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature nell’isola, valido da mezzogiorno di domenica prossima, 26 giugno, fino alla stessa ora di martedì 28. Le temperature massime sono previste in generale e progressivo aumento, fino ai +37°C ma in alcune parti dell’isola si supereranno i +40°C.