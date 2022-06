Allerta Meteo, domani “raid temporalesco” al Nord: rischio grandinate e allagamenti

MeteoWeb

Prospettive di tempo a due facce per la giornata di domani sull’Italia. Sulle regioni centro meridionali insisterà il fronte caldo sub-tropicale con un promontorio anticiclonico a cuore caldo che apporterà ancora bel tempo secco e tanto caldo. Cambierà temporaneamente, invece, la situazione per le regioni settentrionali dove è atteso l’arrivo di un temporaneo cavo d’onda instabile di matrice atlantica, il quale si renderà responsabile di un “raid temporalesco” su diverse regioni, anche con fenomeni spesso violenti. Più nel dettaglio, nel corso della mattinata di domani andranno intensificandosi le nubi soprattutto sul Piemonte e sulla Liguria dove arriveranno rovesci e temporali via via più intensi e diffusi, spesso anche violenti. Progressivamente nel corso della mattinata e poi verso le ore centrali, i fenomeni andranno espandendosi anche alla Lombardia occidentale e settentrionale fino al Trentino e primi temporali anche verso l’Emilia.

Un po’ di nubi irregolari sul resto delle regioni settentrionali ma tempo mediamente asciutto, in prevalenza sereno o poche nubi sparse al Centro Sud. Nel corso delle ore pomeridiane rovesci e temporali si faranno diffusi su buona parte del Nord, forti sulla Liguria, anche sull’alta Toscana, sul Centro Ovest Emilia Romagna, poi su tutta la Lombardia, sul Piemonte, fino al Trentino Alto Adige e a buona parte del Veneto, soprattutto interno e settentrionale. Rovesci e temporali diffusi entro sera anche verso il Friuli. Attenzione a possibili fenomeni violenti con grandinate, colpi di vento intensi e rischio allagamenti lampo tra Liguria, Piemonte Lombardia e poi anche sul Trentino Alto Adige centro occidentale e localmente sul Centro Ovest dell’Emilia Romagna, fino anche all’altra Toscana. Andrà un po’ meglio sui rimanenti settori del Nord-est, salvo un aumento di nubi e qualche fenomeno in tarda serata, e un po’ di nubi irregolari anche sul resto della Toscana. Continuerà a prevalere il bel tempo sul resto del paese con tanto caldo. Sulle aree centro-meridionali le temperature massime saranno diffusamente comprese tra +32 e +37°C, ma punte ricorrenti di +39/+40°C anche al Centro e fino a +42/+43°C tra il Sud e la Sicilia. Vanno evidenziati anche venti sostenuti meridionali sul medio-alto Tirreno, localmente anche sul Centro Nord Appennino, sul medio-alto Adriatico e al Nord; venti occidentali o Nord-occidentali sui bacini a Nord e a Ovest della Sardegna.