Allerta Meteo: Estofex lancia l’allarme maltempo estremo per le prossime ore al Nord

MeteoWeb

Il maltempo che nelle prossime ore colpirà il Nord Italia sarà così intenso che il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo (valido dalle 9 di oggi fino alle 6 di domani, sabato 25 giugno) che prevede un “livello 2” per le regioni settentrionali del nostro Paese. In dettaglio, è stato previsto un livello 1 e un livello 2 per la regione alpina principalmente per forti precipitazioni convettive e, soprattutto verso Sud/Est, per grandine grossa e in misura minore per forti raffiche di vento convettivo. Il livello 1 è stato previsto anche per la Francia orientale e la Germania principalmente per forti precipitazioni convettive.

Un grande e caldo anticiclone è centrato sugli Stati baltici ed è affiancato da minimi stazionari sul Mar Celtico e sul Mar Nero, si legge nel bollettino ESTOFEX. Il ramo polare della corrente a getto circonda l’anticiclone di blocco a Nord. Il ramo subtropicale si divide da esso sull’Iberia e attraversa la regione del Mediterraneo centrale, i Balcani occidentali fino a Cipro.

Per quanto riguarda la temperatura, un flusso di aria molto calda dal Mediterraneo è diretto attraverso l’Europa centrale fino alla Scandinavia sul fianco Ovest dell’anticiclone. Un fronte freddo si sposta a Est dalla Francia alla Germania, alla Repubblica Ceca e alla regione alpina.

Il fronte freddo attraverserà la regione alpina da Ovest a Est, determinando un’attività temporalesca abbastanza diffusa. In generale, evidenzia il bollettino, il rischio principale è rappresentato da piogge intense con conseguenti inondazioni. Più a Sud/Est e/o all’inizio del pomeriggio, alcune tempeste potranno anche organizzarsi in forti multicelle e supercelle temporanee. In tal caso, grandinate con chicchi da grandi a molto grandi e alcuni eventi di vento forte diventano rischi aggiuntivi.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: