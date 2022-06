Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: ecco le zone a rischio tornado e alluvioni | DETTAGLI

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo l’Italia si sposta in queste ore al Sud: in Calabria, Cosenza è già stata colpita da un forte nubifragio in mattinata e adesso nel primo pomeriggio altri temporali stanno interessando Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia. Le temperature sono già sensibilmente diminuite, anche in Calabria e Sicilia dove il sole è oscurato da nubi in gran prevalenza per il momento alte e stratiformi, come si può osservare nelle immagini satellitari in diretta. Ma queste nubi innocue e coreografiche, verranno sostituite nelle prossime ore dai ben più tumultuosi e impetuosi cumulonembi, forieri di fenomeni meteo estremi.

E’ infatti confermato il forte maltempo che tra oggi pomeriggio e sabato mattina flagellerà l’Italia centro meridionale, con fenomeni estremi quali alluvioni lampo, grandinate, trombe d’aria. Ne abbiamo già avuto un piccolo “antipasto” tra ieri pomeriggio in Puglia e stamani appunto a Cosenza, oltre ai forti temporali che da tre giorni si abbattono con insistenza sul Nord provocando disastrose alluvioni sul lago di Como e violenti nubifragi nell’alto Adriatico.

Il maltempo oggi pomeriggio si intensificherà soprattutto nelle Regioni centrali, quindi Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo: violenti nubifragi colpiranno Marche meridionali e Abruzzo, con oltre 100mm di pioggia nelle zone più colpite. In quest’area, e scivolando verso Sud su Molise e Gargano, nella sera-notte e per tutta la mattinata di domani, Venerdì 10 Giugno, proseguiranno fenomeni molto violenti che determineranno pesanti alluvioni (oltre 150mm di pioggia). E’ alto il rischio di tornado sulle coste Gargano e in modo particolare tra Peschici e Vieste.

Altri tornado colpiranno il Salento, il Golfo di Taranto e la Calabria jonica tra cosentino e crotonese, sempre nella giornata di domani, Venerdì 10 Giugno, quando però l’area più colpita dal maltempo all’estremo Sud sarà quella del basso Tirreno, tra le isole Eolie, la Calabria centro-meridionale tirrenica, lo Stretto di Messina e la Sicilia settentrionale. Anche qui avremo alluvioni lampo provocate da temporali auto-rigeneranti (che in Calabria, tra vibonese e reggino, proseguiranno anche Sabato 11 Giugno). Sono attesi oltre 160mm di pioggia con conseguenti frane e smottamenti in tutta la zona compresa tra il promontorio del Poro, la Costa Viola e l’area Peloritano-Nebroidea, nel messinese. Sempre in questa zona, saranno numerosi i tornado che colpiranno le zone costiere di tutta la Calabria occidentale e della Sicilia settentrionale. Attenzione anche alla grandine, che cadrà copiosa e violenta per i contrasti termici tra l’aria fredda in arrivo (le temperature crolleranno su valori autunnali) e il caldo esagerato dei giorni scorsi.

Il maltempo non si limiterà al Nord Sicilia: tutta l’isola verrà interessata da una violenta sfuriata temporalesca tra stasera e domattina, mentre bisognerà attendere il weekend per un miglioramento che riporterà il bel tempo e il clima mite, ma senza gli eccessi di caldo dei giorni scorsi. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: