Allerta Meteo Piemonte: temporali su colline e pianure

Allerta gialla per temporali in Piemonte, in particolare per le valli Belbo e Bormida, le colline tra Torinese e Astigiano e le pianure settentrionale e torinese. A innescare i temporali – spiega Arpa Piemonte – sono le “intense correnti sudoccidentali, in seno alle quali scorrono masse d’aria umide ed instabili, associate all’ingresso di aria più fredda in quota“.

Nel pomeriggio di oggi, quindi, sono previsti “rovesci e temporali anche forti, che dalle zone montane e pedemontane occidentali e settentrionali trasleranno progressivamente verso est andando ad interessare tutta la regione. Solo il Cuneese ed i settori più meridionali saranno interessati da fenomeni meno intensi e a carattere sparso, altrove i temporali potranno essere associati a forti raffiche di vento e grandinate. Dal tardo pomeriggio odierno è atteso un generale miglioramento a partire da ovest”.

Fenomeni intensi, con nubifragi e grandinate, hanno già colpito l’alto Piemonte.