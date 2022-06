Allerta Meteo Protezione Civile: in arrivo temporali, grandine e vento dal Nord fino alla Toscana | DETTAGLI

MeteoWeb

Dalle prime ore di domani assisteremo al passaggio di un fronte perturbato che interessera’ le nostre regioni settentrionali e l’alta Toscana, con forti temporali, grandinate e associate raffiche di vento. La ventilazione, dai quadranti occidentali, determinera’ un progressivo calo delle temperature, dapprima al Nord e, successivamente, anche al Centro-Sud.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensita’, su Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione, nel corso della mattinata a Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto e Toscana settentrionale.

Sulla base dei fenomeni previsti e’ stata valutata per la giornata di domani, martedi’ 28 giugno, allerta gialla per rischio temporali in Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Emila-Romagna, Veneto e Toscana Settentrionale, e per rischio idrogeologico in Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento e parte della Lombardia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 giugno 2022

Precipitazioni: isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini occidentali, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori massimi da elevati a molto elevati sulla Pianura Padana e su tutte le zone interne del Centro-Sud.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 giugno 2022

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna centro-occidentale, Trentino, Alto Adige e settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, puntualmente elevati nei fenomeni temporaleschi più intensi; – sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana centro-settentrionale e resto del Nord, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; – isolate, a carattere di rovescio o temporale, sui settori appenninici di Umbria, Marche ed Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale diminuzione, localmente sensibile, al Nord e su Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, ma con valori massimi ancora elevati o molto elevati sulle restanti regioni centro-meridionali. Venti: dal pomeriggio localmente forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna. Mari: tendenti a molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna e dal pomeriggio localmente il Tirreno centro-settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 giugno 2022

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale, Trentino, Alto Adige e settori alpini e pedemontani di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione, localmente sensibile nei valori minimi e nei valori massimi al Centro-Sud.

Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna e sulle coste del Tirreno e dell’Adriatico settentrionale, in attenuazione pomeridiana.

Mari: localmente molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna e il Tirreno centrale, con moto ondoso in rapido calo.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: