Allerta Meteo, sarà un sabato di maltempo al Sud: temporali come bombe in Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Attenzione al forte maltempo di domani al Sud: sarà un sabato estremo per i violenti temporali che colpiranno in modo particolare le zone interne di Calabria e Sicilia. Fenomeni estremi, violenti come “bombe” atmosferiche che scaricheranno al suolo enormi quantità d’acqua in poco tempo e grandine tanto grossa quanto distruttiva. Oggi pomeriggio i fenomeni temporaleschi pomeridiani hanno colpito l’Appennino centro/meridionale provocando, a loro volta, nubifragi e violente grandinate; domani i fenomeni saranno più concentrati all’estremo Sud, come possiamo osservare nelle mappe previsionali del modello Moloch dell’ISAC-CNR, nell’immagine a corredo dell’articolo.

Già al mattino avremo i fenomeni più violenti in Calabria, soprattutto su Catanzaro, nelle Serre e in Aspromonte. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle zone interne della Sicilia, soprattutto sull’Etna ma non solo. Sarà un Sabato di instabilità nelle zone interne, ma anche di caldo e sole lungo le coste seppur con qualche sconfinamento temporalesco nelle ore centrali della giornata.

Poi, da Domenica, tornerà l’Anticiclone e la prossima settimana, a cavallo del Solstizio d’Estate, l’Italia farà i conti con un’altra intensa ondata di caldo che farà schizzare in alto le temperature in tutto il Paese. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti; intanto per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: