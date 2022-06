Maltempo Lazio, forte grandinata nel Romano: disagi sull’A24, danni nelle campagne | FOTO

MeteoWeb

In questo pomeriggio di temporali sulle aree interne e appenniniche del Centro-Sud, non è stato risparmiato nemmeno il Lazio. Un forte temporale con un’intensa grandinata si è abbattuto sulla provincia di Roma. La grandine ha imbiancato tutto, provocando disagi sulla A24 e danni nelle campagna. Situazione simile anche a Castel Madama, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.