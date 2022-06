“Agatha” diventa “Alex”: allerta tempesta tropicale per parti di Florida, Cuba e Bahamas

MeteoWeb

Allerte per tempesta tropicale sono state emesse per gran parte della Penisola della Florida, Cuba e Bahamas mentre un sistema che ha colpito il Messico si muove attraverso il Golfo del Messico, portando minacce di forti piogge e vento per il fine settimana. Il National Hurricane Center (NHC) di Miami ha affermato che la tempesta, prima conosciuta come “Agatha” nell’Oceano Pacifico, sarà nota come “Alex” nel bacino dell’Oceano Atlantico.

In un avviso di inizio giornata, l’NHC ha indicato che i venti massimi sostenuti del sistema erano aumentati durante la notte e si prevedeva che si sarebbe sviluppato “un centro ben definito e che sarebbe diventato una tempesta tropicale” mentre si avvicinava alla Florida. Un sistema diventa una tempesta tropicale quando i venti raggiungono i 62km/h. Un certo rafforzamento è possibile quando il sistema si avvicinerà alla Florida nel pomeriggio-sera, secondo l’avviso.

L’allerta riguarda sia la costa del Golfo della Florida che la costa atlantica, da appena sotto Tampa Bay e Daytona Beach alle Florida Keys e Dry Tortugas. Anche parti di Cuba, comprese le province di Pinar del Rio, Artemisa, La Habana e Mayabeque, e le Bahamas nordoccidentali sono in allerta con condizioni di tempesta tropicale previste entro 36 ore.

L’NHC prevede che nel sud della Florida, comprese le Florida Keys, siano possibili precipitazioni fino a 250mm. Sono probabili inondazioni locali e i venti potrebbero essere piuttosto forti. “Le forti piogge inizieranno a colpire il sud della Florida e le Keys oggi e continueranno fino a sabato”, ha affermato l’Hurricane Center in un post online. Alcune città e contee nelle zone costiere e basse della Florida, tra cui Pembroke Pines e Miami-Dade County, hanno offerto sacchi di sabbia ai residenti per proteggere le loro case.

Come tempesta nel Pacifico, l’uragano Agatha ha causato inondazioni e smottamenti che hanno ucciso almeno 11 persone e lasciato 20 dispersi in Messico. Agatha è entrato nella storia come il più forte uragano mai registrato a terra a maggio durante la stagione degli uragani del Pacifico orientale dal 1949.