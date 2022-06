Previsioni Meteo: l’anticiclone africano infuocherà il Sud fino a lunedì 6

MeteoWeb

Dopo una breve pausa nello scorso weekend, l’anticiclone africano è tornato a infuocare l’Italia, in particolare il Centro-Sud, dove oggi si toccano i +40°C. Tra le temperature massime più rilevanti di oggi, abbiamo infatti +40°C a Santadi, in Sardegna, +39°C a Botricello, in Calabria, +38°C a Benevento, Castrovillari, Carbonia, Iglesias, Caltagirone, Mineo, +37°C a Caserta, +36°C a Siracusa, Cosenza, Taranto.

Questo super caldo continuerà ad arroventare il Sud fino a lunedì 6 giugno, con una lingua di fuoco che dal Nord Africa continuerà ad estendersi fino alla nostra penisola. Nella giornata di domani, sabato 4 giugno, in Sardegna saranno ancora possibili punte di +40°C, mentre al Centro-Sud si potranno ancora superare diffusamente i +35°C.

Nella giornata di domenica 5 giugno, il caldo più intenso si estenderà anche alla Sicilia che, insieme, alla Sardegna potrà raggiungere i +40°C. Tanto caldo anche sul Centro-Sud, con valori ancora oltre i +35°C.

Nella giornata di lunedì 6, il caldo si intensificherà anche sul resto del Sud, in particolare Calabria, Puglia e Basilicata; ancora temperature di fuoco in Sicilia.