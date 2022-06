Bollette: domani Cdm su nuove misure anti-rincari

MeteoWeb

Il Premier Mario Draghi ha lasciato in anticipo il vertice NATO per partecipare al Consiglio dei Ministri che si terrà in tarda mattina o nel primo pomeriggio di domani, giovedì 30 giugno. Nel Cdm in programma nelle prossime ore, verranno esaminati “tra l’altro, i provvedimenti in materia di caro bollette ed assestamento di bilancio”, spiegano fonti di Palazzo Chigi.

Mentre sono già stati previsti nuovi rincari per luce e gas, continua la corsa dei prezzi dei carburanti, con benzina e gasolio sempre più cari. Domani, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente renderà note le variazioni ufficiali delle tariffe per l’energia per i prossimi tre mesi.

Già da qualche giorno, il Governo ha iniziato a valutare nuovi aiuti per famiglie e imprese per mitigare una nuova stangata. Il nuovo decreto bollette che dovrebbe uscire dal Cdm di domani potrebbe essere solo una rivisitazione del decreto della scorsa settimana, non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. I tempi

Il Ministero dell’Economia ha spiegato che entro il 30 giugno dovrebbe arrivare in Parlamento il disegno di legge di assestamento di bilancio, con l’aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica. In quell’occasione sarà valutata la disponibilità finanziaria di ulteriori misure per calmierare il costo dell’energia fino a fine anno.