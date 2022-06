Bollette, Draghi: “approvati sostegni per le famiglie, evitati aumenti del 45%”

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto contro i rincari delle bollette, che prevede: l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022, la riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore del gas per lo stesso periodo, disposizioni in materia di bonus sociale energia elettrica e gas. Le risorse sono pari a 3,043 miliardi, mentre nelle precedenti stesure erano superiori, nell’ordine di oltre 3,2 miliardi.

Il Premier Mario Draghi ha poi tenuto una conferenza stampa. “Sono stati approvati provvedimenti urgenti per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, abbattiamo l’Iva e rafforziamo il bonus sociale, interveniamo per incrementare lo stoccaggio di gas naturale e gli aiuti alle famiglie sulle bollette. In mancanza di queste approvazioni, ci sarebbe stato un disastro con aumenti fino al 45%“, ha detto Draghi.

Il Premier ha anche parlato dell’emergenza siccità, affermando che il governo è al lavoro. “Da lunedì approveremo i piani di emergenze” delle regioni. “L’Emilia Romagna lo ha già presentato; Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte lo stanno preparando in queste ore”, ha affermato Draghi, che ha aggiunto che inoltre “occorrerà predisporre un piano per l’acqua. C’è già nel PNRR: 4 miliardi. Ma occorrerà aumentare gli stanziamenti“, afferma il Presidente del Consiglio.