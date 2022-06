Ondata di caldo record in Europa: eventi all’aperto vietati in Francia

MeteoWeb

Gli eventi pubblici all’aperto sono stati vietati in un’area della Francia mentre un’ondata di caldo record si diffonde in tutta Europa. Concerti e grandi raduni pubblici sono stati sospesi nel dipartimento della Gironda, intorno a Bordeaux, nella Nuova Aquitania.

Giovedì, alcune zone della Francia hanno raggiunto i 40°C e le temperature dovrebbero raggiungere il picco sabato. Secondo meteorologi e climatologi, i periodi di caldo intenso stanno diventando più frequenti e duraturi a causa del riscaldamento globale. Anche Spagna, Italia e Regno Unito stanno registrando temperature elevate.

In Gironda, i funzionari hanno affermato che gli eventi pubblici, comprese alcune delle celebrazioni ufficiali della Resistenza del 18 giugno, saranno vietati da venerdì alle 14:00 “fino alla fine dell’ondata di caldo“. Sono vietati anche gli eventi al chiuso in luoghi senza aria condizionata. Le celebrazioni private, come i matrimoni, saranno comunque consentite. “Ognuno ora corre un rischio per la salute“, ha dichiarato alla radio France Bleu il funzionario locale Fabienne Buccio. Il ministero dell’Interno francese ha avvertito le persone di essere estremamente attente e di non esporsi alle intemperie. Il meteorologo di Meteo France ha affermato che è stata la prima ondata di caldo che abbia colpito il paese, causata da una massa di aria calda in movimento dal Nord Africa. Le temperature potrebbero raggiungere i 39°C a Parigi e la siccità ha anche aumentato il rischio di incendi, ha affermato il meteorologo.

“Ho 86 anni, sono nata qui, ma penso che questa sia la peggiore ondata di caldo che abbia mai visto“, ha detto Jacqueline Bonnaud all’agenzia di stampa AFP nella città meridionale di Tolosa. L’uso crescente di condizionatori d’aria e ventilatori stava costringendo la Francia a importare elettricità dai paesi vicini, ha affermato l’operatore di rete RTE.

In Spagna, che ha appena vissuto il suo maggio più caldo dall’inizio del secolo, si prevede che le temperature raggiungeranno i massimi di 43°C questo fine settimana, ha affermato il servizio meteorologico Aemet. Ci sono stati incendi boschivi in ​​Catalogna, incluso uno che potrebbe crescere fino a 20.000 ettari prima di essere contenuto, ha affermato il governo regionale.

L’acqua è così bassa in ampi tratti del fiume più grande d’Italia, il Po, che la gente del posto può camminare in mezzo alla distesa di sabbia e i relitti di navi risalenti ai secoli scorsi che stanno riaffiorando.

Nel Regno Unito, le temperature dovrebbero raggiungere i 33°C nell’Inghilterra meridionale, mentre per Londra è stato emesso un allarme sanitario di livello tre. E il caldo estremo non è limitato solo all’Europa questa settimana.

Mercoledì è stato consigliato a un terzo dell’intera popolazione degli Stati Uniti di rimanere in casa a causa delle temperature record. In India, Delhi ha registrato una temperatura massima di almeno 42°C in 25 giorni, ha riferito il Dipartimento meteorologico indiano.

Il cambiamento climatico sta causando un aumento delle temperature globali. I gas serra, come l’anidride carbonica, rilasciati nell’atmosfera terrestre in grandi volumi intrappolano il calore del sole, provocando il riscaldamento del pianeta. Ciò ha portato condizioni meteorologiche più estreme, comprese temperature elevate da record in tutto il mondo.