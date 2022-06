Caldo record in Francia: raggiunti i +40°C, non era mai successo nella storia a metà Giugno

MeteoWeb

La Francia sta affrontando un’ondata di caldo senza precedenti in termini di precocità, con record di temperatura previsti fino a sabato 18 giugno. Un terzo del Paese si trova in vigilanza rossa o arancione per le temperature molto elevate.

La colonnina di mercurio ha raggiunto la soglia dei +40°C in due località nel sud della Francia ieri, giovedì 16 giugno, stabilendo un record di precocità per la Francia continentale esclusa la Corsica, ha indicato Météo France. Le due località sono Saint-Jean-de-Minervois, nell’Hérault, dove sono stati raggiunti +40°C, e Argeliers, a 15km di distanza, nell’Aude, dove il termometro ha indicato +40,2°C.

Altri record sono stati battuti nel Gard e nell’Hérault. A Nîmes-Courbessac, il record del 2014 è stato battuto di pochissimo ieri con +37,7°C. A Mont-Aigoual, tra Gard e Lozère, il 16 giugno più caldo dal 1896 era quello del 1931 (+26,4°C): record superato quest’anno di più di 1°C, con +27,6°C.

Anche il dipartimento delle Bocche del Rodano ha registrato record di caldo durante la notte appena trascorsa. La stazione di Tarascon ha rilevato la notte più calda dall’inizio delle misurazioni nel 1990 con una temperatura che non è scesa sotto i +26,8°C; il vecchio record, di +25,7°C, risaliva al 29 giugno 2019. Sempre nelle Bocche del Rodano, la stazione di Arles ha registrato una temperatura minima di +23,9°C durante la notte, un record per il mese di giugno dall’inizio delle misurazioni in questa stazione nel 1963.

Per le giornate di oggi e domani, sono previsti altri record di temperatura. Oggi i +40°C saranno raggiunti o addirittura superati in un’ampia zona nel Sud-Ovest del Paese, secondo Météo-France. Domani si prevede il picco dell’ondata di caldo, con le temperature che arriveranno fino a +40-42°C; picchi fino a +40°C a Parigi.

Il Ministero della Salute francese ha attivato un numero gratuito per rispondere a domande e dare consigli e il Ministero della Pubblica Istruzione ha comunicato che oggi potranno restare a casa gli scolari e gli studenti universitari dei 12 dipartimenti posti in vigilanza rossa. Questa è la quarta volta – e la prima nella stagione – che la vigilanza rossa per ondate di caldo viene utilizzata da quando il sistema è stato messo in atto dopo le lezioni apprese dalla storica ondata di caldo del 2003 che ha ucciso più di 15.000 persone in Francia. Météo-France ha anche esteso la vigilanza arancione a un totale di 25 dipartimenti. Alcune città hanno già preso misure per prevenire effetti nocivi sulla salute dei cittadini, in particolare fra le persone anziane. Si temono anche un peggioramento della siccità e un aumento degli incendi.

Da martedì 14 giugno, la Francia è stata colpita da questa ondata di caldo precoce, in arrivo dal Maghreb attraverso la Penisola Iberica. Le temperature sono aumentate vertiginosamente in tutta la Spagna dallo scorso fine settimana, con picchi fino a +43°C e i primi, grossi incendi boschivi che hanno già distrutto migliaia di ettari. “Questa è l’ondata di caldo più precoce mai registrata in Francia” dal 1947, afferma Matthieu Sorel, climatologo di Météo-France. “Molti record mensili o addirittura assoluti dovrebbero essere battuti in diverse regioni”, ha affermato.