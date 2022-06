Caro carburanti negli USA: l’incontro tra governo e raffinerie di petrolio si conclude con un nulla di fatto

MeteoWeb

Il segretario all’Energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm ha espresso interesse a revocare potenzialmente le normative sulla benzina contro lo smog e ha ritirato un piano per vietare le esportazioni di carburante durante la riunione di emergenza avvenuta oggi con le raffinerie più importanti del Paese, hanno affermato due fonti che hanno familiarità con i colloqui, citate da Reuters.

Le due parti sono entrate nell’incontro con la promessa di lavorare insieme in buona fede, ma in un momento di tensione per il Presidente Joe Biden e Big Oil. Sono rimaste su posizioni ancora lontane sulle soluzioni a lungo termine, ma con la promessa di continuare i colloqui, hanno detto le fonti.

Il Presidente ha criticato gli amministratori delegati del settore per aver tratto enormi profitti da una crisi di approvvigionamento di carburante esacerbata dall’invasione russa dell’Ucraina. Granholm ha adottato un tono più conciliante, hanno affermato le fonti, e ha riconosciuto la mancanza di opzioni praticabili a breve termine per combattere i prezzi elevati.

I membri dell’industria sono entrati alla riunione sperando di convincere l’amministrazione Biden a non vietare le esportazioni di carburante degli Stati Uniti per combattere i prezzi record della benzina. Granholm ha quasi eliminato l’opzione dal tavolo come soluzione a breve termine, hanno affermato le fonti.

La Casa Bianca aveva già rimuginato sull’abolizione delle restrizioni estive sulla benzina che richiedono alle raffinerie e ai miscelatori di evitare componenti a basso costo come il butano per prevenire lo smog. Granholm ha detto alle raffinerie che la Casa Bianca discuterà la questione con l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti.

Il prezzo medio della benzina è stato di 4,955 dollari al gallone nella giornata di ieri, mercoledì 22 giugno, secondo i dati dell’American Automobile Association, 37 centesimi in più rispetto a un mese fa e 1,89 dollari in più rispetto a un anno fa.

Biden ha chiesto ieri al Congresso di approvare una sospensione di tre mesi della tassa federale sulla benzina, ma ciò ha incontrato l’opposizione dei legislatori all’interno del suo stesso partito che affermano che potrebbe fornire scarso sollievo.