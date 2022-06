Ucraina, cos’è successo davvero al centro commerciale di Kremenchuk? La versione dei russi: “guardate questo VIDEO…”

MeteoWeb

Ieri nel cuore dell’Ucraina è esploso un enorme incendio in un grosso centro commerciale di Kremenchuk a seguito di un bombardamento da parte dei russi. Sul momento, il presidente ucraino Zelensky aveva parlato di “mille civili dentro la struttura“, ma a 24 ore dall’attacco il bilancio ufficiale fornito dal vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko è di 20 morti e 59 feriti, di cui 25 ricoverati in ospedale. Tymoshenko ha precisato che ci sono anche oltre 40 segnalazioni “di persone scomparse che potrebbero essere state nel centro commerciale durante il bombardamento“. Centinaia di soccorritori – ha detto secondo quanto riporta l’Ukrainska Pravda – sono ancora al lavoro per cercare sotto le macerie.

Intanto la Russia, accusata di aver commesso l’ennesimo “crimine di guerra” dai leader occidentali, ha fornito la propria versione dei fatti tramite il ministero della Difesa che sul canale Telegram ha riferito che “le forze aerospaziali russe hanno lanciato un attacco con armi di alta precisione su hangar con armi e munizioni ricevute dagli Stati Uniti e dai Paesi europei” colpendo uno stabilimento di “veicoli da strada“, un termine non meglio specificato. “Come esito dell’attacco di alta precisione, sono state colpite le armi e le munizioni costruite in occidente, concentrate nell’area di stoccaggio per ulteriori invii alle truppe ucraine nel Donbass” e l’incendio del centro commerciale vicino, definito “non operativo” è stato la conseguenza “della detonazione delle munizioni immagazzinate per le armi occidentali“.

A supporto della loro versione, i russi hanno divulgato un lungo video con le immagini delle telecamere di videosorveglianza del parco del centro commerciale. Il video dimostrerebbe che ad essere colpito dalle bombe sarebbe stato appunto soltanto un hangar in cui i militari ucraini nascondevano le armi giunte dai Paesi occidentali, da cui poi accidentalmente le fiamme dell’incendio si sarebbero propagate al centro commerciale limitrofo per la detonazione delle stesse armi e delle munizioni presenti nell’hangar.

Di seguito il video: