Covid, in Austria addio alla vaccinazione obbligatoria: “è contropoducente”

Il governo austriaco ha dichiarato che annullerà la controversa vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus, pochi mesi dopo che è diventata legge. La misura – che è stata una delle prima dell’UE – è entrata in vigore all’inizio di febbraio e i primi controlli erano stati programmati per metà marzo, con coloro che si rifiutavano di farsi vaccinari, costretti a pagare multe fino a 3.600 euro. Tuttavia, la misura è stata sospesa a marzo prima che venissero effettuati eventuali controlli, con il governo che ha affermato che una misura di così vasta portata non poteva più essere giustificata dal pericolo rappresentato dal coronavirus.

Il ministro della Salute Johannes Rauch ha dichiarato in una conferenza stampa che la misura ha causato profonde divisioni e ha affermato che l’obbligo ha persino scoraggiato alcune persone dal sottoporsi al vaccino. “Il mandato non sta portando nessuno a farsi vaccinare“, ha detto. La variante Omicron aveva anche “cambiato le regole“, ha aggiunto Rauch, poiché l’ondata guidata da quella variante tendeva a portare a casi con sintomi più lievi. Il mandato era applicato a tutti i maggiori di 18 anni tranne le donne in gravidanza, quelle che avevano contratto il virus meno di 180 giorni prima e quelle con esenzione medica.

August Woeginger, capo del gruppo parlamentare del Partito popolare (OeVP) al governo, ha dichiarato nella stessa conferenza stampa di aspettarsi che la legge che impone la vaccinazione obbligatoria venga abrogata nelle prossime settimane. Da quando è stato lanciato per la prima volta l’anno scorso come un modo per aumentare il tasso di vaccinazione dell’Austria, la prospettiva della vaccinazione obbligatoria ha suscitato frequenti proteste di piazza che hanno attirato decine di migliaia di persone.

I dati ufficiali attuali mostrano che solo il 62% della popolazione ha attualmente un certificato di vaccinazione valido, in ritardo rispetto a molti altri paesi dell’Europa occidentale. Più di 18.700 persone sono morte dopo aver contratto il virus in Austria.