Covid, oggi in Italia 39.474 nuovi casi positivi: record da un mese. Boom di guariti, scendono ancora i ricoveri

MeteoWeb

In base agli ultimi dati forniti oggi dalla protezione civile rispetto all’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia, la situazione epidemiologica continua a migliorare nonostante l’aumento dei contagi. Oggi, infatti, abbiamo avuto soltanto 73 morti, 52.817 guariti e 39.474 nuovi casi su 228.559 tamponi. Oggi è risultato positivo il 17,3% dei tamponi effettuati, in forte aumento rispetto ai giorni scorsi: era da un mese che in Italia non avevamo così tanti positivi giornalieri e un tasso di positività così elevato, ma continuano a diminuire sia i morti che i ricoveri.

Dal bollettino giornaliero arriva quindi l’ennesima conferma che ormai i contagi, in grandissima parte asintomatica, non devono preoccupare. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

17.703.887 casi totali

167.505 morti

16.932.500 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 603.882, così suddivise:

4.199 ricoverati in ospedale ( 0,69% )

( ) 183 ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,03% )

( ) 599.500 in isolamento domiciliare ( 99,27% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: