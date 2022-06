Covid, oggi 83.555 nuovi casi ma sono tutti asintomatici: gli ospedali restano vuoti. Boom di tamponi, superata la Corea del Sud per contagi totali

MeteoWeb

La protezione civile ha comunicato i dati epidemiologici di oggi in Italia: abbiamo avuto 69 morti, 49.439 guariti e 83.555 nuovi casi su 717.400 tamponi. E’ risultato positivo l’11,64% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto ai giorni scorsi per il notevole boom di test effettuati nelle ultime ore. Oggi, intanto, l’Italia ha superato la Corea del Sud nella graduatoria dei Paesi con più contagi, salendo all’8° posto in assoluto e avvicinandosi alla Russia che supererà nei prossimi due giorni come possiamo vedere dalla pagina con tutti i dati in tempo reale del Coronavirus.

La buona notizia è che quest’ondata estiva si vede solo nei contagi, e non negli ospedali che restano vuoti. I nuovi casi sono tutti asintomatici o paucisintomatici e non necessitano di ricovero. In modo particolare i reparti di rianimazione sono completamente vuoti, con poco più di 200 pazienti con il Covid in tutt’Italia (ma ricoverati tutti per altre patologie).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

18.343.442 casi totali

168.234 morti

17.401.738 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 773.450, così suddivise:

6.035 ricoverati in ospedale ( 0,78% )

( ) 237 ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,03% )

( ) 767.178 in isolamento domiciliare ( 99,19% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: