Covid, oggi 94.165 nuovi casi positivi: l’Italia supera anche la Russia per numero di contagi. Il bollettino

MeteoWeb

La protezione civile ha comunicato i dati epidemiologici di oggi in Italia: abbiamo avuto 60 morti, 33.632 guariti e 94.165 nuovi casi su 357.210 tamponi. E’ risultato positivo il 26,36% dei tamponi effettuati, in forte aumento rispetto ai giorni scorsi. Oggi l’Italia ha superato anche la Russia nella graduatoria dei Paesi con più contagi assoluti dall’inizio della pandemia, salendo al 7° posto in assoluto come possiamo vedere dalla pagina con tutti i dati in tempo reale del Coronavirus.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

18.438.877 casi totali

168.294 morti

17.435.370 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 835.213, così suddivise:

6.254 ricoverati in ospedale ( 0,75% )

( ) 248 ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,03% )

( ) 828.711 in isolamento domiciliare ( 99,22% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: