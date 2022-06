Covid, contagi in aumento ma ricoveri e decessi in forte calo: continua la “raffreddorizzazione” del virus. Il bollettino

MeteoWeb

Continua la “raffreddorizzazione” del Covid-19: gli ultimi dati forniti oggi dalla protezione civile rispetto all’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia dimostrano come a fronte di un nuovo lieve aumento dei contagi, continuino a diminuire i ricoverati e i morti. Oggi, infatti, abbiamo avuto soltanto 41 morti, 15.913 guariti e 10.371 nuovi casi su 74.636 tamponi. Oggi è risultato positivo il 13,9% dei tamponi effettuati, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi da ormai più di una settimana, eppure ricoveri e decessi sono sempre più in calo.

E’ quindi l’ennesima conferma che ormai i contagi, in grandissima parte asintomatica, non devono preoccupare. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

17.664.043 casi totali

167.432 morti

16.879.683 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 616.928, così suddivise:

4.210 ricoverati in ospedale ( 0,68% )

( ) 193 ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,03% )

( ) 612.525 in isolamento domiciliare ( 99,28% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: