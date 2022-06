Mascherine: concluso il CdM, obbligo prorogato fino a settembre per mezzi pubblici e RSA

MeteoWeb

“Ci sono verifiche tecniche in corso per l’obbligo delle mascherine nel trasporto aereo“: è quanto ha affermato il Ministro per la Famiglia, Elena Bonetti, al termine del Consiglio dei Ministri iniziato alle 12, che doveva pronunciarsi tra le altre cose, anche sulle norme sull’obbligo delle mascherine. La verifica tecnica, diretta in particolare verso il trasporto aereo, riguarderebbe una valutazione sulla compatibilità con le regole degli altri Paesi. Il CdM, secondo le prime informazioni, avrebbe dato via libera alla proroga fino al 30 settembre dell’obbligo delle mascherine su treni e mezzi pubblici di trasporto, in ospedali e RSA.

“Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022 non si applica” l’obbligo di mascherine, si legge nella bozza del dl oggi all’esame del CdM.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, non ha partecipato al CdM in presenza perché positivo a SARS-CoV-2.