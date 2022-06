Covid, oggi in Italia 62.704 nuovi casi: vicinissimo il sorpasso su Corea del Sud e Russia. Il bollettino

MeteoWeb

La protezione civile ha comunicato i dati epidemiologici di oggi in Italia: abbiamo avuto 62 morti, 37.921 guariti e 62.704 nuovi casi su 292.345 tamponi. Era dal 28 aprile che il numero dei contagi giornalieri non era così elevato; oggi è inoltre risultato positivo il 21,4% dei tamponi effettuati, in ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi: è evidente che la circolazione del virus sia in aumento, ma la situazione rimane sotto controllo per quanto riguarda i ricoveri e i decessi. Da evidenziare però, come possiamo vedere nella pagina con tutti i dati in tempo reale del Coronavirus, come l’Italia stia per superare Corea del sud e Russia nella graduatoria dei Paesi con più contagi, salendo al 7° posto assoluto.

Dal bollettino giornaliero arriva quindi l’ennesima conferma che ormai i contagi, in grandissima parte asintomatica, non devono preoccupare. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

17.959.329 casi totali

167.842 morti

17.191.557 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 599.930, così suddivise:

4.803 ricoverati in ospedale ( 0,80% )

( ) 206 ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,03% )

( ) 594.930 in isolamento domiciliare ( 99,17% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: