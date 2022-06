Covid: trovata la proteina spike nel cuore dei vaccinati colpiti da miocardite

MeteoWeb

“La miocardite in risposta alla vaccinazione contro il Covid è stata segnalata dall’inizio del 2021. In particolare, è stato identificato che i giovani maschi presentano un aumentato rischio di infiammazione del miocardio in seguito alla somministrazione di vaccini a mRNA. Anche se le prime analisi epidemiologiche e numerosi casi clinici hanno studiato le potenziali relazioni, i casi provati da biopsia endomiocardica (EMB) sono limitati”, si legge in uno studio, pubblicato su MDPI, in cui viene presentata “un’analisi istopatologica completa di EMB da 15 pazienti con frazione di eiezione ridotta e il sospetto clinico di miocardite dopo la vaccinazione con Comirnaty (Pfizer-BioNTech) (n = 11), Vaxzevria (AstraZenica) (n = 2) e Janssen (Johnson & Johnson) (n = 2)”.

I risultati dello studio rivelano “un’infiammazione miocardica in 14 pazienti su 15, con diagnosi istopatologica di miocardite attiva (n = 2), miocardite grave a cellule giganti (n = 2) e cardiomiopatia infiammatoria (n = 10). È importante sottolineare che le cause infettive sono state escluse in tutti i pazienti”.

“La proteina spike di SARS-CoV-2 è stata rilevata scarsamente sui cardiomiociti di nove pazienti e l’analisi differenziale dei marcatori infiammatori come le cellule T CD4+ e CD8+ suggerisce che la risposta infiammatoria innescata dal vaccino potrebbe essere di origine autoimmunologica. Pertanto, la proteina spike codificata dal vaccino sembra raggiungere il cuore, dove potrebbe innescare una risposta infiammatoria, con conseguente sviluppo di miocardite. Poiché i linfociti T CD4+ sono considerati il principale fattore determinante della miocardite autoimmune, i nostri dati supportano l’idea che l’infiammazione miocardica indotta dal vaccino sia una conseguenza dell’eccessiva infiltrazione di linfociti T CD4+ e, quindi, un potenziale fattore di danno miocardico autoimmunologico”, si legge nello studio.

“Sebbene non sia possibile stabilire una relazione causale tra la vaccinazione e l’insorgenza dell’infiammazione miocardica sulla base di questi risultati, il rilevamento cardiaco della proteina spike, l’infiammazione dominata dai linfociti T CD4+ e la stretta relazione temporale sostengono una reazione autoimmune innescata dal vaccino”, concludono gli autori dello studio.