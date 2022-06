Etna: in corso forte attività stromboliana ed emissione di cenere, l’eruzione vista dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Prosegue l’intensa emissione di cenere dal vulcano attivo più alto d’Europa. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso questa mattina un bollettino per il volo (VONA) di colore rosso, il massimo livello di allerta, in quanto “si osserva una forte attività stromboliana ai crateri sommitali” dell’Etna, ed “emissione di ceneri in corso“.

La fase di intensa emissione, in atto da giorni, è stata immortalata anche dalla Stazione Spaziale Internazionale: l’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti ieri, insieme a due scatti che ritraggono la Penisola, ha pubblicato sui social una foto del vulcano dove è ben visibile la scia creata dalla cenere (immagini nella gallery). “Sembra che stia succedendo qualcosa lì… L’eruzione dell’Etna vista oggi da quassù!” ha commentato AstroSamantha.