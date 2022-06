Anche Google celebra la Festa della Repubblica Italiana con un elegante doodle animato

MeteoWeb

Oggi, Giovedì 2 Giugno, si celebra la Festa della Repubblica Italiana che anche quest’anno Google ha deciso di omaggiare con un bellissimo doodle animato: nell’immagine si vede la bandiera tricolore sventolare in primo piano su uno sfondo di un cielo azzurro dipingo con coreografiche nubi bianche e grigie.

Il doodle di google celebra il ricordo del 2 giugno 1946, quando l’Italia scelse in un controverso referendum di diventare una Repubblica ponendo fine ad 85 anni di Monarchia. Così dopo il risultato del voto, tutti i discendenti maschi della famiglia reale, Casa Savoia, vennero deposti e mandati in esilio. Soltanto nel 2002 la famiglia è stata autorizzata a rientrare in Italia, a condizione che rinunciasse al trono.

Google quindi augura all’Italia “Buona festa della Repubblica” ricordando le celebrazioni di Roma, dove si svolge una parata militare e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto, sotto l’Altare della Patria, per ricordare i caduti e gli italiani scomparsi in guerra. Vengono inoltre aperti al pubblico i Giardini del Quirinale e sempre su Roma si svolge lo spettacolo della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare, le Frecce Tricolori.