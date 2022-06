Forte terremoto scuote il Brasile: epicentro nel Nord/Ovest | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto magnitudo 6.2 è stata registrata alle 19:55 di ieri ora locale (le 02:55 di oggi in Italia) nel Nord/Ovest del Brasile, a pochi km dal confine col Perù. Secondo i dati dell’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a 621,9 km di profondità ed epicentro a 111 km Sud-Sud/Ovest da Tarauacá, nello Stato di Acre. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. L’evento è stato avvertito in diverse città tra il Perù e il Brasile ma anche in Cile e Bolivia.