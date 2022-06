La Francia firma gli “Artemis Accords”, si unisce al programma esplorazione lunare della NASA

MeteoWeb

La Francia è entrata a far parte del programma della NASA per l’esplorazione futura della Luna, firmando gli “Artemis Accords” che puntano a creare “zone di sicurezza” per la protezione delle risorse extraterrestri: lo riporta France Presse. Il Paese d’Oltralpe è quindi diventato il 20° ad associarsi alla futura fase di esplorazioni spaziali. La firma è stata apposta a Washington, alla presenza dell’amministratore della NASA Bill Nelson, dal presidente del CNES, l’agenzia spaziale francese, Philippe Baptist. Il programma prevede la costruzione di una stazione che sarà assemblata in orbita lunare a partire dal 2024 e di inviare gli astronauti sul nostro satellite intorno al 2025.