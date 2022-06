Gas: il prezzo vola dopo i tagli di Gazprom a Germania e Italia

MeteoWeb

Volano i prezzi del gas dopo il taglio delle forniture alla Germania attraverso il Nord Stream di un altro 33% e all’Eni in Italia per il 15%. Ad Amsterdam il contratto di riferimento per il gas europeo sale del 10% a oltre 133 euro al megawattora. I tagli annunciati ieri fanno seguito alle riduzioni del giorno precedente, dopo che Gazprom aveva citato problemi per le riparazioni delle turbine prodotte da Siemens a causa dell’embargo della UE contro la Russia.