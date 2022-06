Giulia De Lellis e il Covid beccato due volte dopo 3 dosi di vaccino: “sono state le ore peggiori della mia vita”

MeteoWeb

Giulia De Lellis, noto personaggio televisivo diventata famosa grazie a “Uomini e donne”, ha annunciato su Instagram di aver contratto nuovamente il Covid-19, stavolta in forma seria. La 26enne romana, infatti, aveva già avuto il Covid a Gennaio, in forma lieve. Stavolta ha detto di “aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva“. La giovane con oltre 5 milioni di follower Instagram ha detto di sentirsi un po’ meglio, mostrando un piatto con alcuni crostini conditi con l’olio e dicendo che quello è il suo “primo pasto dopo due giorni digiuno“.

De Lellis è vaccinata con tre dosi: lo scorso anno c’erano state speculazioni sulla sua vaccinazione, in quanto non aveva partecipato al teatrino dei selfie pro-vax con la siringa nel braccio ma la stessa De Lellis ha spiegato di avere la fobia degli aghi e di aver fatto il vaccino con molta ansia e preoccupazione. Dopo la vaccinazione ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale dove le hanno fatto una flebo, “forse perché avevo troppa ansia” ha ammesso lei stessa criticando chi andava a fare il vaccino come una sfilata: “il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, che suda e anche se non si fa la foto. Poi funziona… spero che funzioni! Io avevo l’ansia, invidio chi va lì raggiante… io ero preoccupatissima non vi nascondo la mia ansia nel fare sta cosa, tutti i vaccini mi creano ansia, mi fa spavento un farmaco quindi…“.

E dopo il malore post vaccino, probabilmente i dubbi della giovane erano fondati: nonostante le tre dosi, ha preso il virus due volte e adesso, la seconda volta, è anche stata male.