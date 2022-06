Maltempo: violente grandinate nell’Appennino emiliano, temporali e allagamenti in Umbria | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno interessato l’Appenino emiliano oggi. Violente grandinate hanno ricoperto di bianco il paesaggio come fosse neve, come nella località Croce Arcana, mentre in alcune zone, la grandine ha raggiunto dimensioni medie, come a Vidiciatico (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Tra gli accumuli pluviometrici più rilevanti di oggi, segnaliamo: 63mm a Passo Croce Arcana e Monte Cimone, 32mm a Le Polle, 26mm a Monte Pizzo.

Forti temporali pomeridiani hanno colpito anche molte zone del Centro Italia, soprattutto tra Toscana, Umbria e Lazio. In Umbria, un intenso temporale con pioggia, fulmini, grandine e forte vento si è abbattuto nel tardo pomeriggio sul centro di Perugia e su diverse altre aree della provincia. Caduti 43mm di pioggia a Giano dell’Umbria, 42mm a Massa Martana, 23mm a Perugia. Il maltempo ha costretto i Vigili del Fuoco ad eseguire numerosi interventi: interessate in particolare le zone di Corciano, Foligno e Spoleto. Una quindicina gli interventi in coda per allagamenti e rami-piante pericolanti.