Violenti temporali in Francia nella notte: grandine come palle da tennis distrugge tetti e auto | FOTO e VIDEO

Le conseguenze del super caldo dei giorni scorsi in Francia si fanno sentire con altre grandinate eccezionali, dopo quelle che già si erano verificate nella notte tra 19 e 20 giugno. Nella sera di lunedì 20 giugno, il dipartimento dei Pirenei Atlantici, al confine con la Spagna, è stato colpito da grandine di grosse dimensioni, con chicchi di 4-5cm e uno addirittura di 13cm caduto a Vic-en-Bigorre, nel vicino dipartimento degli Alti Pirenei (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo)!

I Vigili del Fuoco hanno risposto a quasi 1.400 chiamate, secondo la prefettura dei Pirenei Atlantici. Sono intervenuti 450 volte per aiutare i residenti a proteggere i tetti perforati dall’impatto dei grandi pezzi di ghiaccio caduti dal cielo. Molte auto sono state gravemente danneggiate, con parabrezza in frantumi e carrozzerie ammaccate. L’area di Soumoulou sembra essere la più colpita, dove si contano quasi 340 interventi; 80 interventi intorno a Nay e 25 nell’area urbana di Pau.

La violenta grandinata ha colpito intorno alle 21 anche nella Gironda occidentale. “Intorno alle 21:20, abbiamo avuto una violentissima grandinata e l’80% delle case della città sono state danneggiate“, ha detto a LCI il sindaco di Taillan-Médoc Agnès Versepuy. “Gran parte delle case sono inabitabili. I chicchi di grandine hanno rotto le tegole e i tetti delle case. È apocalittico, non l’abbiamo mai visto qui”. Sul versante vitivinicolo, il danno “è notevole“, stima Verserpuy. “È drammatico. Abbiamo avuto un episodio simile nel 2018, ma non fino a questo punto”.

A Taillan-Médoc, il giorno dopo queste violente grandinate, l’obiettivo è ottenere lo stato di calamità naturale il più rapidamente possibile. Ciò consente agli abitanti colpiti di essere rapidamente rimborsati dalle loro assicurazioni. Tale dichiarazione, del Ministero dell’Interno, dovrebbe riguardare anche altri comuni del Sud-Ovest.

Il violento maltempo di ieri sera non ha portato solo grandine, ma anche forti piogge e forti venti. Spiccano raffiche di 113km/h ad Angoulême, 112km/h a Cognac, 109km/h a Cap-Ferret e 106km/h a Bordeaux Mérignac.