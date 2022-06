Guerra in Ucraina e nucleare: attenzione per il tema sicurezza in caso di conflitto armato

MeteoWeb

L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione partecipa alla VI Conferenza ENSREG, in corso a Bruxelles. Gli incontri organizzati dal Gruppo delle Autorità di Sicurezza Nucleare, con il supporto della Commissione Europea, sono un’occasione di confronto tra le varie Autorità indipendenti di sicurezza nucleare in merito alle rispettive esperienze e hanno lo scopo di favorire una maggiore armonizzazione delle attività in ambito comunitario.

La delegazione italiana alla Conferenza ENSREG è costituita dal coordinatore della Consulta ISIN nonché presidente, dal 2017, del Gruppo di Lavoro sulla gestione dei rifiuti radioattivi e sul decommissioning dell’ENSREG, Stefano Laporta, e da Lamberto Matteocci, consulente dell’Ispettorato.

Il tema della sicurezza delle installazioni nucleari in caso di conflitto ha rappresentato un tema particolarmente atteso nella prima giornata: nel corso del suo intervento Massimo Garriba, vice direttore generale per L’Energia della Commissione Europa, ha evidenziato come la situazione in Ucraina abbia fatto emergere la necessità di aggiornare gli strumenti di diritto internazionale. Il conflitto in corso è stato al centro anche dell’intervento di Rafael Mariano Grossi, direttore generale della IAEA, che ha ribadito il valore della collaborazione tra IAEA ed ENSREG e ricordato l’impegno costante dell’Agenzia nei confronti dell’Ucraina, verso la quale ha organizzato sinora tre missioni di supporto e coordinato l’assistenza internazionale.

Tra gli argomenti affrontati nelle due giornate di lavori, la sicurezza nucleare in tempi di gravi crisi, con la guerra in Ucraina in corso e la pandemia, la trasparenza e la partecipazione del pubblico alla gestione dei rifiuti e al funzionamento a lungo termine delle centrali nucleari, le sfide normative.

La partecipazione dell’Ispettorato alle attività svolte dalle organizzazioni internazionali operanti nel settore, in particolare ENSREG, rappresenta uno dei suoi compiti istituzionali più rilevanti.

L’evento è trasmesso in web streaming (il link sul sito web dell’ENSREG https://www.ensreg.eu/ensreg-conferences).

Il programma dell’evento è disponibile al link: https://www.ensreg.eu/programme

Alcune immagini della prima giornata al link: https://www.isinucleare.it/it/notizie/sicurezza-

nucleare-isin-alla-vi-conferenza-ensreg