Incendi: rinvenuto un cadavere tra le fiamme nel Ragusano, decine di roghi nel Palermitano

MeteoWeb

Due squadre dei Vigili del Fuoco, rispettivamente provenienti da Modica e Ragusa, e squadre della Forestale sono intervenute, a Pozzallo, in contrada Graffetta sulla Pozzallo-Ispica per un incendio che ha coinvolto circa 10 ettari di terreno. Durante le operazioni di spegnimento alcune persone del posto hanno segnalato il rinvenimento del cadavere di un loro parente nel terreno percorso dalle fiamme. L’uomo presentava evidenti segni di bruciature ma al momento le cause del decesso sono al vaglio del medico legale intervenuto sul posto. Sul posto 118, Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Pozzallo.

Diversi incendi sono divampati oggi in provincia di Palermo. Decine di roghi si sono propagati nella zona di Partinico, di Misilmeri di Alia, San Giuseppe Jato e nel corleonese. Le squadre antincendio di Vigili del Fuoco e forestale sono state impegnate per ore per spegnere le fiamme che rischiavano di raggiungere alcune abitazioni.