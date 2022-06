Incendi Roma: paura a Ostia nella notte, rogo domato | FOTO

MeteoWeb

Messo in sicurezza nel cuore della notte il vasto incendio divampato nella serata di ieri a Ostia in un’area di vegetazione vicino via dell’Idroscalo e Tor San Michele, ben visibile a distanza, sia dal Lido che da Fiumicino. In fiamme anche cumuli di rifiuti, pneumatici, plastica, che si trovavano nell’area. Sul posto squadre e mezzi di vigili del fuoco, giunti anche dall’aeroporto e da Napoli, e pick up e moduli di varie associazioni di protezione civile, anche da Fiumicino, che hanno domato fiamme molto alte, alimentate dal vento, ed evitato che il rogo si avvicinasse pericolosamente a capannoni verso Fiumara Grande. L’emergenza si è conclusa intorno alle 2 ma eventuali focolai sono rimasti strettamente monitorati fino all’alba. Non coinvolta dall’incendio l’area protetta del Centro Habitat Mediterraneo della LIPU.