Incendio Roma, rogo in via Bosco Marengo: esplose bombole gpl, 35 intossicati

Un vasto incendio di sterpaglie sta divampando a Roma, in via Bosco Marengo, vicino al campo nomadi La Monachina. La colonna di fumo è visibile da via Aurelia e zone limitrofe.

Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all’interno dei quali si trovavano anche bombole gpl, che hanno causato diverse esplosioni. Evacuate nella zona diverse famiglie e un centro estivo in quanto le fiamme hanno lambito giardini e palazzine private. Sul posto sono al lavoro squadre di vigili del fuoco, della Protezione civile e la Polizia di Roma Capitale.

Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. In base a quanto si apprende circa 35 persone, tutti abitanti delle palazzine intorno all’area interessate dalle fiamme, sono state visitate in strada dal personale del 118. Quasi tutti presentano sintomi da intossicazione da fumo. Le fiamme, complice il vento caldo, si sono propagate velocemente.

Un vasto incendio di sterpaglie è in corso in via Aurelia, all’altezza del civico 1052 a Roma. Le alte temperature ed il vento hanno contribuito ad alimentare le fiamme che sono arrivate a ridosso delle abitazioni. Sul posto sono in azione i Vigili del Fuoco che stanno lavorando affinché il rogo non raggiunga le abitazioni.

Altri roghi sono segnalati nella capitale e nell’hinterland, complici le alte temperature e la siccità. Incendi sono segnalati anche Pomezia e in zona Osteria Nuova. In quest’ultimo caso le fiamme hanno lambito il centro di ricerche Enea Casaccia.

