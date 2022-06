La lotta per i minerali delle terre rare: incontro USA-Cina

MeteoWeb

Il Segretario alla Difesa USA Lloyd Austin incontrerà per la prima volta faccia a faccia il suo omologo cinese, il Ministro della Difesa Wei Fenghe, in un tour in Asia la prossima settimana. Il focus sarà sulla “gestione della concorrenza“, secondo un funzionario USA.

Uno degli aspetti che sta accendendo la competizione tra Cina e Stati Uniti è la corsa ai minerali delle terre rare. Questi 17 minerali metallici costituiscono quasi tutto ciò che è elettronico, comprese le armi più importanti delle forze armate statunitensi come i caccia F-35, i carri armati M1Abrams, i missili terra-aria e molto altro.

La Cina attualmente controlla quasi il 90% della fornitura mondiale di minerali di terre rare ed è così cruciale per la sicurezza nazionale che il Dipartimento della Difesa USA ha presentato la propria proposta legislativa alla Commissione per i servizi armati della Camera chiedendo 253,5 milioni di dollari per costruire una riserva minerale più grande. Se la catena di approvvigionamento di questi minerali fallisce, gli aerei smetteranno di volare, i carri armati si fermeranno e le forze armate statunitensi potrebbero avere difficoltà a comunicare. Il senatore Tom Cotton ha affermato che se la Cina dovesse tagliare gli Stati Uniti fuori da queste risorse, l’attuale scorta del Dipartimento della Difesa durerebbe meno di un anno.

In una soluzione bipartisan, i senatori Mark Kellye e Tom Cotton del Comitato per i servizi armati del Senato si sono uniti per sponsorizzare il REESHORE Act. Questa legislazione aiuterebbe a creare una scorta più ampia per le forze armate statunitensi, oltre a creare maggiori incentivi per estrarre questi minerali negli Stati Uniti.

La produzione e l’estrazione di questi materiali negli USA è molto limitata a causa delle severe normative ambientali. Altri problemi nella catena di approvvigionamento non stanno aiutando. Date le crescenti tensioni con la Cina su Taiwan e Ucraina, il monopolio di Pechino sui minerali delle terre rare è una questione allarmante di sicurezza nazionale.