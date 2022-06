A luglio va in scena la “Superluna del Tuono”

MeteoWeb

La Luna piena di luglio, chiamata anche “Buck Moon” o “Thunder Moon“, cioè “del cervo” o “del tuono” si verificherà il 13 luglio alle 18:37 UTC (20:37 ora italiana). Il nostro satellite raggiungerà anche il perigeo, il punto più vicino della sua orbita alla Terra, intorno alle 11 ora italiana di quel giorno, creando così una “Superluna“, una Luna piena che appare leggermente più grande della norma. Sarà la terza di 4 Superlune di fila, secondo Fred Espenak, esperto della NASA.

Una Luna piena si verifica quando il satellite si trova sul lato opposto della Terra rispetto al Sole. Gli osservatori terrestri vedono la Luna riflettere la luce del Sole. Da 2 a 5 volte l’anno, il satellite passa nell’ombra della Terra, creando un’eclissi lunare.

L’orbita della Luna non è perfettamente circolare, quindi, di tanto in tanto, il plenilunio coincide con il perigeo. Essendo più vicina, la Luna appare circa il 10% più grande del solito ad occhio nudo, una differenza difficilmente apprezzabile. Di solito, la Luna è in media grande 30 minuti di arco, mezzo grado, o approssimativamente la larghezza di un’unghia a distanza di un braccio: quando è al perigeo arriva fino a 33 minuti d’arco. Il nostro satellite sarà a 357.280 km di distanza, contro una media di 384.500 km.

I popoli nativi nelle Americhe hanno assegnato vari nomi alla Luna piena di luglio. “Tradizionalmente, la Luna piena di luglio è chiamata Buck Moon perché le corna di un cervo sono in piena fase di crescita in questo momento,” riporta l’Old Farmer’s Almanac. “Questa Luna piena era anche conosciuta come la Luna del Tuono perché i temporali sono frequenti durante questo mese“. Il nome “Thunder Moon” è stato adattato dai popoli nativi in ​​quelli che oggi sono gli Stati Uniti orientali, dove l’estate è la stagione dei temporali.