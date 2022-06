MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, un forte temporale ha colpito Stara Zagora, una città della Bulgaria capoluogo della regione omonima. Il temporale è stato accompagnato da una leggera grandinata e da forti venti. In poco tempo, sulla città sono caduti circa 25-30mm di pioggia, che hanno provocato notevoli allagamenti, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Il maltempo ha abbattuto anche alcuni alberi ma fortunatamente non ci sono segnalazioni di feriti.