Maltempo in Europa: allagamenti in Francia, venti da uragano in Svizzera, un morto in Germania

MeteoWeb

Una linea di forti temporali ha attraversato nella sera di ieri Francia, Germania, Austria e Svizzera, generando forti venti, piogge torrenziali e grandine di grandi dimensioni. I fenomeni più intensi si sono verificati in Svizzera. Nel tardo pomeriggio di giovedì 23 giugno, una supercellula nel cantone di Berna ha causato grandine abbondante e di grandi dimensioni. La linea di temporali si è poi spostata attraverso la Svizzera nord-occidentale e l’Altopiano svizzero, portando grandine, venti di burrasca, grandi quantità di pioggia in un breve lasso di tempo e oltre 21.000 fulmini. Nella notte sono caduti localmente fino a 100mm di pioggia.

Nel pomeriggio di ieri, una supercella a nord-ovest di Thun ha provocato grandine grossa, con un diametro fino a circa 4cm. Nell’Altopiano svizzero, il vento ha quasi raggiunto l’intensità da uragano, facendo registrare raffiche di 119km/h a Koppigen, 109km/h a Egolzwil, 104km/h a Schaffhausen, 99km/h a Zurigo, Wädenswil, 96km/h a Schmerikon, 94km/h a Lucerna, 93km/h a Steckborn, 90km/h a Gösgen.

Il forte vento ha influenzato anche il traffico aereo. Gli aerei non sono riusciti più atterrare o decollare dall’aeroporto di Zurigo. Nella città di Zurigo, il vento ha anche abbattuto un’impalcatura. Blackout si sono verificati nell’Oberland bernese e nel cantone di Soletta.

Un morto in Germania

Un uomo e il suo cane sono stati uccisi da un albero a Friburgo durante un temporale nella sera di ieri. Il 64enne stava passeggiando in un parco con la moglie e il cane quando una quercia è stata abbattuta dal temporale in arrivo, ha riferito la Polizia. Secondo le informazioni, la donna è rimasta illesa. Inoltre, a Friburgo un albero di 30 metri è caduto su due auto. Le persone non sono rimaste ferite. Complessivamente, nell’area di competenza della questura di Friburgo sono state effettuate circa 30 operazioni di Polizia legate al maltempo nell’arco di un’ora.

Grandine e piogge torrenziali in Francia

Nella serata di ieri, forti temporali con piogge torrenziali e grandine hanno colpito anche parte della Francia. A Charquemont, in Borgogna, la grandine ha raggiunto grosse dimensioni. Sempre in Borgogna, il dipartimento dello Yonne è stato interessato da piogge torrenziali che hanno provocato allagamenti ad Auxerre. Il forte temporale ha anche lasciato la città senza corrente.

Una maestosa tromba marina si è formata ieri nelle acque di Saint-Tropez, nel sud della Francia. Non è riuscita a toccare terra, quindi non si segnalano danni ma le immagini del video in fondo all’articolo sono comunque impressionanti. Un’altra tromba marina si è sviluppata al largo di Sausset-les-Pins nel dipartimento delle Bocche del Rodano della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Il maltempo continuerà a colpire l’area alpina anche nella giornata di oggi, con forti piogge, grandine di grandi dimensioni e forti venti, interessando Nord Italia, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca e parti di Francia e Germania.