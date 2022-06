Disastroso maltempo in Germania: la grandine sommerge la Baviera | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte maltempo ha interessato l’Europa centrale nella giornata di domenica 5 giugno. Oltre alla Francia, colpita da un tornado e violente grandinate, anche la Germania ha dovuto fare i conti con violenti fenomeni meteo. In particolare, è stata più colpita la regione a est di Stoccarda fino alla Baviera meridionale. Proprio in Baviera, improvvisamente è diventato tutto era bianco: quella che sembrava neve a giugno in realtà era grandine (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Il responsabile è stato un fronte temporalesco che ha prodotto chicchi di grandine grandi come palline da tennis in Svizzera, Austria e Germania meridionale. L’Algovia è stata colpita da forti temporali che hanno abbattuto alcuni alberi. Nel distretto di Lindau sul Lago di Costanza, strade e piazze si sono ritrovate sotto uno spesso strato di bianco a causa della grandine, come a Weiler-Simmerberg. In alcuni punti, la grandine si è accumulata fino a 50-70cm e per rimuoverla è stato necessario impiegare mezzi pesanti.

Le piogge intense hanno allagato altre zone della Baviera. A Biessenhofen, un’auto è rimasta bloccata in un sottopassaggio: i Vigili del Fuoco hanno liberato gli occupanti, rimasti illesi. A Immenstadt, le cabinovie della Mittagbahn si sono fermate a causa del temporale: quattro persone sono state soccorse. A Waltenhofen, vicino a Schwangau, un fulmine ha colpito un edificio, provocando la formazione di fumo ma solo danni lievi.

Danneggiati i tetti di circa 20 case ad Aschbach (distretto di Kusel). Anche il Baden-Württemberg è stato colpito dalla tempesta, in particolare l’Enzkreis, con inondazioni, alberi abbattuti, scantinati allagati e incidenti stradali.