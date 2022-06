Maltempo, furiosa grandinata in Lombardia: a Maccagno con Pino e Veddasca servono gli spazzaneve | FOTO

MeteoWeb

Un raid temporalesco ha raggiunto oggi il Nord Italia, provocando fenomeni violenti. Molte zone del Piemonte sono sferzate da nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti venti che stanno provocando danni ingenti. Anche la Lombardia in mattinata è stata colpita da una violenta grandinata nel Varesotto, che ha ricoperto tutto di bianco.

Gli accumuli a Maccagno con Pino e Veddasca, sul Lago Maggiore, sono stati talmente grandi da richiedere l’intervento di mezzi spazzaneve per liberare le strade, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Per oggi, è stata diramata l’allerta arancione per temporali sulla regione, mentre continua quella gialla per rischio idrogeologico.

