Piemonte investito dal maltempo: grandine grossa, allagamenti e vento impetuoso | FOTO e VIDEO

Forti temporali hanno iniziato a colpire il Piemonte dal mattino. Al momento, i fenomeni sono ancora in atto sul settore occidentale della regione, provocando nubifragi, grandine anche di grandi dimensioni e forti venti. In mattinata, particolarmente colpiti dai fenomeni sono stati il Biellese e la vicina Valsesia, nel territorio della provincia di Vercelli (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Una violenta grandinata ha colpito le zone dell’alta provincia di Biella, in particolare, la Valle Cervo e le aree del Mucrone con il Santuario di Oropa e della Valsessera. In Valsesia la grandine ha imbiancato i prati dell’Alpe di Mera, come fosse neve. Il violento nubifragio ha creato difficoltà anche a Varallo Sesia, con numerose cantine allagate nelle contrade storiche.

Nel Canavese, la grandine ha raggiunto dimensioni di 4-5cm, provocando danni ingenti, soprattutto alle colture e alle auto, con i parabrezza ridotti in frantumi. Un’altra violenta grandinata ha interessato il Pinerolese in mattinata, con danni e disagi anche per le forti raffiche di downburst.

Ora insistono forti temporali con locali allagamenti e cadute di alberi tra Torinese occidentale e Canavese. A Villafranca Piemonte, un fulmine è caduto in centro nel paese. Un forte temporale con violente raffiche di vento oltre i 70-80km/h ha causato alcuni disagi alla viabilità stradale sul basso Canavese.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 53mm a Rivoli, 51mm a Lanzo Torinese, 41mm a San Francesco al Campo, San Martino, 40mm a Luserna San Giovanni.

Il centro commerciale di Rivoli (Torino) di corso Susa è stato chiuso oggi pomeriggio per i danni provocati dal violento nubifragio che si è abbattuto nella zona. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per l’allagamento della galleria commerciale del supermercato e per il danneggiamento del controsoffitto. Dopo che i dipendenti sono stati fatti uscire, i pompieri hanno proceduto con l’ispezione. I pannelli in cartongesso pericolanti sono stati staccati e l’area è stata messa in sicurezza.

Una violenta grandinata si è abbattuta lungo le rampe del colle dell’Agnello, il valico internazionale che collega il Cuneese alla Francia, in valle Varaita, a oltre 2.700 metri di quota. Si è reso necessario l’intervento dei tecnici e dei cantonieri della Provincia di Cuneo, oltre ai Vigili del Fuoco, per intervenire con uno spartineve e mettere in sicurezza la strada provinciale. Le squadre sono intervenute in soccorso di alcuni mezzi, auto e moto, impossibilitati a proseguire per le condizioni dell’asfalto. Non si sono registrati incidenti.

