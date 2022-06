Maltempo, violenti temporali in Valle d’Aosta: grandinate e danni | FOTO E VIDEO

MeteoWeb

Forte grandinata questa mattina in alcune zone della bassa Valle d’Aosta: sono stati segnalati danni, tra cui quelli registrati all’oratorio interparrocchiale di Donnas Giovanni Paolo II. “Stamattina la grandine ha completamente distrutto la veranda dell’oratorio. Lanciamo un appello a tutte le persone di buona volontà e alle imprese ad aiutarci a ripristinarla rapidamente per continuare a garantire ai nostri bambini e ragazzi un centro estivo sereno! Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno concretamente,” è stato spiegato in un post.

Violenti temporali hanno colpito le aree a confine con il Piemonte, dove si sono registrate grandinate con chicchi fino a 4-5 cm di diametro. Nel pomeriggio/sera si registrerà il clou dei fenomeni, in risalita dal Piemonte.

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’allerta gialla per temporali forti e diffusi e criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale.

