Maltempo Lombardia, nubifragi e grandine nel Varesotto: famiglie isolate | VIDEO

Forti temporali stanno colpendo la Lombardia. La situazione più difficile è nel Varesotto, dove si registrano nubifragi e grandine di dimensioni notevoli. Tra gli accumuli pluviometrici più rilevanti finora nella regione, segnaliamo: 46mm a Cugliate Fabiasco, 42m a Sangiano, 30mm a Rasa di Varese.

A Casalzuigno, sempre nel Varesotto, i forti nubifragi hanno trasformato le strade in fiumi di fango, che hanno trasportato tanti detriti. Una ventina di famiglie sono isolate. A Cittiglio 50 persone sono rimaste bloccate in un ristorante per la caduta di alcune piante, mentre a Lavena Ponte Tresa, sempre in provincia di Varese, è caduta grandine di 4-5cm di diametro.

Caduti anche 40mm di pioggia a San Pellegrino Terme, 31mm a Colma di Sormano, 30mm a Erve, 27mm a Lecco, Porlezza, Rota d’Imagna.

Temporali sono ora in atto a ovest del Milanese, nell’area compresa tra Bergamasca, Bresciano, Lodigiano e Cremonese.

Nubifragi e grandinate si sono abbattuti anche su Piemonte e Valle d’Aosta.

