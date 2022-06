Maltempo, piove a Milano: temporali in arrivo nel pomeriggio

MeteoWeb

Gocce di pioggia cadono su Milano, alleviando il caldo torrido degli ultimi giorni. Ieri il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali sparsi previsti dalla tarda mattinata fino a sera. Un flusso di aria umida, relativamente più fresca in quota, di provenienza Sud-Occidentale ha portato una corrente di aria instabile che investe progressivamente le zone pianeggianti: oggi sono possibili rovesci di pioggia sul nodo idraulico di Milano, e, per tale motivo, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Secondo Arpa regionale domani è attesa una breve rimonta anticiclonica con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, nuovo rialzo termico in attesa di un progressivo calo delle temperature a partire da venerdì 25, quando il transito di una saccatura atlantica potrebbe causare un nuovo peggioramento temporalesco.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: