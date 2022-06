Maltempo, temporali violentissimi in Calabria e Sicilia: tempeste di saette, pioggia e grandine | LIVE

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nei bollettini meteo di ieri, violenti temporali stanno colpendo l’estremo Sud d’Italia in questo sabato di metà giugno: il maltempo è particolarmente estremo, anche se i fenomeni sono molto localizzati e non colpiscono in modo omogeneo tutto il territorio. Si tratta di temporali attivati dalla convezione dell’aria: nascono quindi nelle zone interne dell’Appennino per poi spostarsi lungo coste e pianure in base ai venti predominanti al suolo.

I fenomeni più violenti stanno colpendo Catanzaro e Reggio Calabria, dove si stanno verificando intense grandinate in modo particolare nella zona sud di Reggio e nella zona ovest di Catanzaro. Altri forti temporali stanno colpendo le Serre e le zone interne della piana di Gioia Tauro, sempre in Calabria, e le zone interne della Sicilia, tra l’Etna ed Enna. Da evidenziare 22mm di accumulo pluviometrico a Tiriolo (Catanzaro), 17mm a Serra San Bruno (Vibo Valentia) e 8mm a Bronte (Catania).

I fenomeni proseguiranno, anzi si estenderanno per aree colpite e si intensificheranno per intensità, non solo nel pomeriggio-sera odierno ma anche domani, Domenica 19 Giugno.

