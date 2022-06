Maltempo in Veneto e Trentino Alto Adige: temporali, grandine grossa e allagamenti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo il Piemonte e la Lombardia, anche il Veneto è interessato in queste ore da temporali violentissimi, con grandine grossa che ha causato danni e distrutto auto. Il maltempo lambendo anche il Trentino Alto Adige, come si può vedere nel VIDEO in calce all’articolo, nel quale è visibile un mostruoso temporale con shelf cloud in arrivo a Feltre, nel bellunese. Ad essere colpita dalla grandine di queste ore è in particolare la sponda orientale del lago di Garda. Nel veronese sono stati registrati allagamenti che hanno reso necessario, in alcuni casi, l’intervento dei Vigili del fuoco.

Le zone maggiormente colpite dell’Alto Adige sono state l’Alta Val d’Isarco e la Val Passiria. Il fronte freddo è arrivato dalla Svizzera. In Val Venosta sono in corso i primi interventi per scantinati allagati. Nel vicino Tirolo austriaco domenica di Pentecoste all’insegna di una serie di grandinate con chicchi grandi anche come una pallina da tennis. Nella gallery fotografica scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, è possibile vedere la dimensione dei chicchi di grandine, nelle immagini immortalate e postate dagli utenti social.

Il temporale, che da Brescia si è mosso verso Verona, sta ora imperversando sulla città veneta e sulla sua provincia, e si dirigerà nelle prossime ore verso Vicenza. Attualmente, in poco tempo, sono caduti a Sarcedo, nel vicentino, 30.5mm tra pioggia a grandine, 21mm sono caduti a San Zeno di Montagna (VR), 18.4 mm a Schio, 15.4 mm a Zanè, 10.2 mm a Rovereto (TN).

