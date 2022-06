Mangiare molto pesce aumenta il rischio di melanoma: lo studio

MeteoWeb

Consumare maggiori livelli di pesce, inclusi tonno e pesce non fritto, sembra essere associato a un rischio maggiore di melanoma maligno, secondo quanto suggerisce un ampio studio condotto sugli adulti statunitensi e pubblicato sulla rivista Cancer Causes & Control.

Eunyoung Cho, autore dello studio, ha dichiarato: “il melanoma è il quinto tumore più comune negli Stati Uniti e il rischio di sviluppare il melanoma nel corso della vita è 1 su 38 per le persone bianche, 1 su 1.000 per le persone di colore e 1 su 167 per gli ispanici. Sebbene il consumo di pesce sia aumentato negli Stati Uniti e in Europa negli ultimi decenni, i risultati di studi precedenti che hanno indagato sulle associazioni tra il consumo di pesce e il rischio di melanoma sono stati contraddittori. I nostri risultati hanno identificato un’associazione che richiede ulteriori indagini”.

I ricercatori della Brown University hanno scoperto che, rispetto alle persone il cui consumo mediano giornaliero di pesce era di 3,2 grammi, il rischio di melanoma maligno era del 22% più alto tra coloro il cui consumo mediano giornaliero di pesce era di 42,8 grammi. Hanno anche scoperto che coloro il cui consumo mediano giornaliero di pesce era di 42,8 grammi avevano un rischio aumentato del 28% di sviluppare cellule anormali solo nello strato esterno della pelle – noto come melanoma di stadio 0 o melanoma in situ – rispetto a quelli il cui consumo giornaliero mediano era 3,2 grammi di pesce. Una porzione di pesce è di circa 140 grammi di pesce cotto.

Per esaminare la relazione tra consumo di pesce e rischio di melanoma, gli autori hanno analizzato i dati raccolti da 491.367 adulti che sono stati reclutati da tutti gli Stati Uniti per il NIH-AARP Diet and Health Study tra il 1995 e il 1996. I partecipanti, che avevano in media 62 anni, hanno riferito con quale frequenza hanno mangiato pesce fritto, pesce non fritto e tonno durante l’anno precedente, nonché le dimensioni delle porzioni.

I ricercatori hanno calcolato l’incidenza di nuovi melanomi che si sono sviluppati in un periodo mediano di 15 anni utilizzando i dati ottenuti dai registri del cancro. Hanno tenuto conto dei fattori sociodemografici, nonché dell’indice di massa corporea dei partecipanti, dei livelli di attività fisica, dell’abitudine al fumo, del consumo giornaliero di alcol, caffeina e calorie, della storia familiare di cancro e dei livelli medi di radiazioni UV nella loro area locale. 5.034 partecipanti (1,0%) hanno sviluppato melanoma maligno durante il periodo di studio e 3.284 (0,7%) hanno sviluppato melanoma di stadio 0.

I ricercatori hanno scoperto che un maggiore consumo di pesce non fritto e tonno era associato a maggiori rischi di melanoma maligno e melanoma di stadio 0. Le persone il cui consumo mediano giornaliero di tonno era di 14,2 grammi avevano un rischio maggiore del 20% di melanoma maligno e un rischio maggiore del 17% di melanoma di stadio 0, rispetto a coloro il cui consumo giornaliero mediano di tonno era di 0,3 grammi. Un consumo mediano di 17,8 grammi di pesce non fritto al giorno era associato a un rischio maggiore del 18% di melanoma maligno e un rischio maggiore del 25% di melanoma di stadio 0, rispetto ad un consumo mediano di 0,3 grammi di pesce non fritto al giorno. I ricercatori non hanno identificato associazioni significative tra il consumo di pesce fritto e il rischio di melanoma maligno o melanoma di stadio 0.

Eunyoung Cho ha affermato: “ipotizziamo che i nostri risultati possano essere attribuiti a contaminanti nei pesci, come bifenili policlorurati, diossine, arsenico e mercurio. Ricerche precedenti hanno scoperto che un maggiore consumo di pesce è associato a livelli più elevati di questi contaminanti all’interno del corpo e hanno identificato associazioni tra questi contaminanti e un rischio più elevato di cancro della pelle. Tuttavia, facciamo notare che la nostra ricerca non ha studiato le concentrazioni di questi contaminanti nei corpi dei partecipanti e quindi sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questa relazione”.

I ricercatori avvertono che la natura osservativa del loro studio non consente di trarre conclusioni su una relazione causale tra l’assunzione di pesce e il rischio di melanoma. Inoltre, nelle loro analisi non hanno tenuto conto di alcuni fattori di rischio per il melanoma, come il conteggio dei nei, il colore dei capelli, la storia di gravi scottature solari e i comportamenti legati al sole. Inoltre, poiché il consumo medio giornaliero di pesce è stato calcolato all’inizio dello studio, potrebbe non essere rappresentativo delle diete dei partecipanti per tutta la vita.

Gli autori suggeriscono che sono necessarie ricerche future per studiare i componenti del pesce che potrebbero contribuire all’associazione osservata tra il consumo di pesce e il rischio di melanoma e qualsiasi meccanismo biologico alla base di questo. Al momento, non raccomandano modifiche al consumo di pesce.